宇都宮市の栃木県総合運動公園にある遊園地とちのきファミリーランドのメリーゴーランドがリニューアルし、１４日から本格的に運用が始まりました。 １９７９年、昭和５４年の運用開始以来、多くの人に親しまれてきたとちのきファミリーランドのメリーゴーランド。運用開始から４６年が経ち、設備の老朽化が進んでいたことから、このほど新しく生まれ変わりました。 リニューア