『リブート』（TBS系）では、一香（戸田恵梨香）の過去が描かれた。早瀬（松山ケンイチ）が儀堂（鈴木亮平）にリブートして47日。その日は、夏海（山口紗弥加）が一香にリブートして1025日目だった。 参考：『リブート』永瀬廉が冬橋を演じる大きな意味制作陣が心がけた“同時代性”とは？ マチ（上野鈴華）が殺され、早瀬は冬橋（永瀬廉）とともに一香の行方を追う。一香の自宅マンションに急行