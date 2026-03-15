『リブート』（TBS系）では、一香（戸田恵梨香）の過去が描かれた。早瀬（松山ケンイチ）が儀堂（鈴木亮平）にリブートして47日。その日は、夏海（山口紗弥加）が一香にリブートして1025日目だった。

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マチ（上野鈴華）が殺され、早瀬は冬橋（永瀬廉）とともに一香の行方を追う。一香の自宅マンションに急行した早瀬は、あと一歩で一香を逃がしてしまう。握った手の感触に違和感を覚えた早瀬が、一香の家の冷蔵庫を開けると、そこにはハヤセ洋菓子店のショートケーキがあった。

冬橋は懸賞金をかけ、霧矢（藤澤涼架）や闇バイトを動員して、一香を捜索する。一香は綾香（与田祐希）に「どんなことがあっても生きるんだよ」と言って別れる。一香が夏海である可能性に気づいた早瀬は一香に問いただすが、返ってきた答えは「家族の元に戻りたいならもう近づくな」だった。早瀬は、冬橋に一香を殺すのを待ってほしいと頼むが、冬橋は「あいつが誰だろうと関係ない」と一蹴した。

早瀬は真北（伊藤英明）を通じて一香の居場所を特定しようとする。一香を助けることで合六（北村有起哉）の弱みを握り、“クジラ”真北弥一を仕留める算段だ。足立（蒔田彩珠）に早瀬が美容整形に出入りしていることを知らされた早瀬は、桑原（野呂佳代）から、リブートを依頼した一香の名前が「ナツミ」であると聞き出した。

死んだと思った妻が生きていた。それだけでなく彼女はずっと自分の隣にいた。そのことを知ったときの感情は言語を絶する。それを知った早瀬に、夏海を助ける以外の選択肢はなかった。

第8話後半はこれまでの答え合わせだった。夏海視点の回想シーンは、リブート前後の変化を切り取っていた。最初に押さえなくてはいけないのは、夏海だけでなく早瀬も含めて、一連のリブートが合六によって仕組まれていたことだ。それどころか10億円の後始末や100億の商品が奪われたことも合六の計算通りだった。その裏事情を夏海は知っていた。

10億円横領の罪をかぶり、リブートで別人となって合六に仕える。すでにシナリオは描かれており、夏海が断らないように外堀も埋められていた。良子（原田美枝子）の怪我は合六の指示によるものだった。夏海のリブートの相手はラウンジ嬢の一香。第1話で早瀬が儀堂になり変わったときと同じように、外面と内面のリブートが進められる。

夏海が家族の元に戻れることを願う一香との間に友情が芽生えていたが、その友情は一瞬で踏みにじられる。1億5千万で人生を売った一香は、当初から殺される運命だった。脳裏に刻まれた残像は一香が死ぬ瞬間の情景だった。そこから、幸後一香としての夏海の人生が始まる。

夏海は気づかなかった。なぜ自分はリブートしなければならなかったのか。儀堂を10億円横領の犯人に仕立て、早瀬をリブートさせて身代わりにする。夫を死なせたくない夏海は自分が死ぬと言うが、またもや合六は拓海（矢崎滉）を脅しに使って要求を飲ませた。

目の前で自分の大切なものを奪われ、あらがうどころか、一言も発することができない。一香に顔を変えた夏海の中で、無言の叫びが積み重なっていくようだった。唯一、目とかすかな表情の静止だけが夏海の本心を伝えていた。

闇の資金調達。それこそが合六の狙いであり、野党を大勝させて真北弥一を総理大臣にする。そのために金が必要で、100億もの大金は選挙資金として用立てたものだった。夏海はそのために利用されたのだ。

「家族の元に帰る」。夏海自身、とっくの昔にそれを諦めていたかもしれない。せめて夫は、姿が変わっても命だけは、生きて家族の元に戻れるように。100億円強奪の犯人として死ぬことを覚悟した夏海だったが、息子に会いたいと願う親心は常にあった。

夏海の視点を追体験することで明らかになるのは、リブートによっても変わらない人格の同一性である。一香の人生を生きる夏海の思いを知った瞬間、ドラマの風景が塗り替えられる。そこに現れるのは、温かくて優しい家族の物語だ。なり変わりのサスペンスである『リブート』で、第8話は隠されたレイヤーが前景に出るポイントだった。

自分が生きている人生は誰かのもので、自分の人生を別の誰かが生きている。アンコントローラブルな世の中で、自身の人生の“不在”を感じる人が増えていること。変身願望を視覚化した『リブート』から目を離せない背景に、そんな深層心理があるのではないか。第1話で抱いた傑作の予感は回を追うごとに確信に変わった。残すところ2話。ドラマの至福を味わい尽くしたい。

（文＝石河コウヘイ）