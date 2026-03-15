広島・江田島市の小学校でイノシシの姿がカメラに捉えられた。イノシシは置かれていたボールで遊んでいるような仕草を見せたという。その後、警察が駆けつけたが、すでに姿はなかった。イノシシが校庭でボール遊び？広島・江田島市の小学校で10日午前6時半頃に撮影されたのはイノシシ。驚きの行動を見せていた。イノシシはボールをくわえると、ポイッと放り投げたり、鼻先でツンツンと突いて転がしたり。まるでボール遊びを楽しん