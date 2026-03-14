[3.14 J-VILLAGE CUP U-18 U-18日本代表 4-1 鹿島ユース JヴィレッジP3]年代別日本代表初選出のU-18日本代表FW平岡貴敬(阪南大高/2年)が、代表初ゴールを決めた。2-1の後半19分、平岡は中央からドリブルでボールを運び、右ハイサイドへ展開。そしてクロスのこぼれを回収し、「落ち着いて決めるだけでした」と右足でゴールへ押し込んだ。「FWとしてやっぱ数字が一番大切ですし、そこで1点決めれたのはやっぱ嬉しいです」と平岡は