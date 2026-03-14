【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの辻希美が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。床暖房の上で愛犬と一緒に温まる第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。【写真】辻ちゃん第5子「眼福」床暖ぬくぬくショット◆辻希美、床暖房で温まる夢空ちゃん公開辻は「床暖ぬくぬく」と記し、白地に赤いハート柄の洋服を着た夢空ちゃんが床の上にうつ伏せになっている姿を上から撮影したショットを公開。夢空ちゃんの横には