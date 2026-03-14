辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの「床暖ぬくぬく」ショットに反響「フォルムが可愛すぎる」「綺麗なおうち」
【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの辻希美が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。床暖房の上で愛犬と一緒に温まる第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】辻ちゃん第5子「眼福」床暖ぬくぬくショット
辻は「床暖ぬくぬく」と記し、白地に赤いハート柄の洋服を着た夢空ちゃんが床の上にうつ伏せになっている姿を上から撮影したショットを公開。夢空ちゃんの横には愛犬が横になり、一緒に温まっている。
この投稿に、ファンからは「綺麗なおうち」「眼福」「ムチムチの丸いフォルムが可愛すぎる」「綺麗なおうち」「ワンちゃんと仲良し」「ほのぼの」「癒される」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん第5子「眼福」床暖ぬくぬくショット
◆辻希美、床暖房で温まる夢空ちゃん公開
辻は「床暖ぬくぬく」と記し、白地に赤いハート柄の洋服を着た夢空ちゃんが床の上にうつ伏せになっている姿を上から撮影したショットを公開。夢空ちゃんの横には愛犬が横になり、一緒に温まっている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗なおうち」「眼福」「ムチムチの丸いフォルムが可愛すぎる」「綺麗なおうち」「ワンちゃんと仲良し」「ほのぼの」「癒される」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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