タレントの磯山さやかさん（42）が2026年3月5日、自身のインスタグラムを更新。ナチュラルなアップのショットを披露した。「不調の改善と共にメリハリボディへ」この日の磯山さんは、トレーニングをしてきたことを報告。「ただ体重が軽ければいい、ただ痩せられればいい、年齢だしと諦めるそうではなく骨格から変えて、つぶれたカラダを引き上げる。姿勢や呼吸も意識し、不調の改善と共にメリハリボディへ」と意欲をつづった。