年末年始のあわただしさが落ち着き、新生活の準備が本格化する3月。春の行楽シーズンを前に、次の帰省や家族との予定を考え始める人も多いのでは…？ESSEonlineが実施したアンケートでは、義実家・実家への帰省について「気をつかう」「疲れる」といった声がある一方で、あとから振り返ると「やっぱり行ってよかった！」と感じる瞬間も多く寄せられました。今回は、そんな帰省のなかにあった小さな「ほっこりエピソード」に注目