レアル・マドリードが、フランス代表MFエドゥアルド・カマヴィンガの売却を考慮しているようだ。下部組織から過ごしたスタッド・レンヌでプロキャリアをスタートさせたカマヴィンガは、2021年夏にレアルへ加入。推進力溢れるプレイや足の長さを生かした深いタックルなどを武器にクラブの主要タイトル獲得に貢献してきたが、近年は負傷離脱する機会も多くなっている。今季はここまで公式戦31試合に出場しているカマヴィンガだが、移