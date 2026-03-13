交際しながらも結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して、最終日に「結婚」か「別れ」を決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。決断の旅の初日、それぞれが抱える結婚への焦りと戸惑いが早くも衝突する。【映像】藤本美貴の結婚観ホテルでの初日の夜、30歳を目前に結婚を夢見るリノ（28）と現実主義者のナオキ