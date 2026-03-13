交際しながらも結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアへの7日間の旅行を通して、最終日に「結婚」か「別れ」を決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第2話が、3月12日に放送された。決断の旅の初日、それぞれが抱える結婚への焦りと戸惑いが早くも衝突する。

【映像】藤本美貴の結婚観

ホテルでの初日の夜、30歳を目前に結婚を夢見るリノ（28）と現実主義者のナオキ（29）が、ベッドの上で結婚のタイムリミットについて激論を交わした。

「なんで今結婚したいのか知りたい」と尋ねるナオキに対し、リノは「30までにはっていうのが一番強い。これから子供欲しいって思ってるでしょ？準備に1年かかるわけじゃん。どんどん遅くなっていく」と年齢から逆算したライフプランを提示。さらに「子供を産むってなったらすぐできるか分かんないし、不妊治療ってなるかもしれないし、なんで今できるのにしないんだろうっていう感じ」と、男性が想像しづらい身体的な事情について論理的に“ガン詰め”した。

これを見たスタジオのさや香・新山は「あそこまで詰めて聞かんでも分かれやろうって思いますよ」と女性側の心理に同調すると、藤本美貴も「『30前後の女は1回結婚したくなる』って、どっかに書いてほしい」と深く共感。桜田通は「ナオキは、ちゃんと理屈で納得したいんでしょうね」と男性心理を分析した。