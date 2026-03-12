仲間同士で車の事故をわざと起こし、少なくとも6200万円の保険金を不正に請求していたとみられる男ら7人が逮捕されました。川崎市の小柳栄治容疑者（56）ら3人は、2023年に横浜市の駐車場で車同士をわざと衝突させ、保険会社からおよそ660万円の保険金をだまし取った疑いがもたれていて、ほかの4人も去年、千葉県で同様の手口で保険金をだまし取ろうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、グループのメンバーはそれぞれ