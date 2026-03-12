松本洋平文部科学相が既婚女性と過去にダブル不倫の関係にあり、衆院議員会館の自身の事務所に招き入れていたなどと週刊文春電子版が報じた問題で、松本文科相は１２日の衆院予算委員会で「今回週刊誌に私の件が報道されました。まずは皆様方におわびを申し上げたいと思います。申し訳ありませんでした」と頭を下げて謝罪した。松本氏は「相手もあることなのですべてにコメントすることはなかなか難しい」と前置きしたうえで「