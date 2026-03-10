東日本大震災から15年となる2026年3月11日（水）、被災地への祈りと応援を目的としたチャリティーイベント「被災地応援イベント ミンゲキ祭り」が、東京都江戸川区のタワーホール船堀で開催される。震災直後の2011年、宮城県石巻市の牡鹿中学校体育館で現地の中学生たちとともにレコーディングされた復興支援曲「君が笑ってる、みんな笑ってる!!」を歌うシンガー・奥土居美可も出演し、震災から15年の節目に被災地への祈りを歌声で