震災15年、石巻の中学生と録音した復興歌も披露！沢田亜矢子・大澤樹生ら出演「3.11被災地応援イベント ミンゲキ祭り」船堀で開催
東日本大震災から15年となる2026年3月11日（水）、被災地への祈りと応援を目的としたチャリティーイベント「被災地応援イベント ミンゲキ祭り」が、東京都江戸川区のタワーホール船堀で開催される。
震災直後の2011年、宮城県石巻市の牡鹿中学校体育館で現地の中学生たちとともにレコーディングされた復興支援曲「君が笑ってる、みんな笑ってる!!」を歌うシンガー・奥土居美可も出演し、震災から15年の節目に被災地への祈りを歌声で届ける。
同施設は都営新宿線「船堀駅」すぐの場所にあり、イベントは10時から20時まで開催。チケット1枚で全ステージを鑑賞することができ、来場者は好きな時間に出入り自由で楽しむことができる。
なお「ミンゲキ」とは「みんなの劇場」の略称で、それぞれが持つ魅力やコンテンツを未来へ残していこうという思いから生まれた活動。自分に特技や表現したいことがある人は、ぜひ足を運び、その活動をのぞいてみてほしいという。
■第1部は10時からカラオケ大会を開催
幅広い世代の参加者が華やかな装いでカラオケを披露する。
■第2部は沢田亜矢子・大澤樹生・岡千秋らが出演
第2部は16時からスタートし、沢田亜矢子、大澤樹生、岡千秋など幅広い世代に親しまれているアーティストが出演予定。音楽を通じて震災の記憶を風化させないこと、そして被災地への応援の思いを次世代へつないでいくことを目的としている。
■奥土居美可は18時半頃出演予定
奥土居美可は、自身が作詞作曲した復興支援曲「君が笑ってる、みんな笑ってる!!」を披露する。この楽曲は2011年、震災直後に宮城県石巻市の牡鹿中学校体育館で現地の中学生たちとともにレコーディングされた作品で、現在はカラオケDAMにも配信されている。
■主催者コメント
主催者は「震災から15年という節目に、音楽を通して被災地への祈りと応援の思いを届けたい。震災の記憶を風化させないためにも、多くの方に足を運んでいただけたら」と来場を呼びかけている。
なお、イベントの収益の一部は被災地支援活動へ寄付される予定。
＜イベントポスター＞
＜イベントスケジュール＞
＜開催概要＞
イベント名：3.11 被災地応援イベント ミンゲキ祭り
日時：2026年3月11日（水）10:00〜20:00（出入り自由）
会場：タワーホール船堀（東京都江戸川区船堀4-1-1）
アクセス：都営新宿線「船堀駅」徒歩すぐ
料金：4,000円
出演：沢田亜矢子、大澤樹生、岡千秋、奥土居美可、原めぐみ、武蔵拳ほか
問い合わせ：okudoi@gmail.com
寄稿：奥土居美可
