講談社から、ディズニー・アニメーション映画「ズートピア」に登場する「ニック・ワイルド」のすべてがわかるファン必携本『今日もまた、ニック沼。ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』が登場。初版限定特典として『ズートピア２』の劇中に登場した「“ニックの名札”風シール」が付いてきます☆ 講談社『今日もまた、ニック沼。ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』 価格：1,980