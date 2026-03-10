講談社から、ディズニー・アニメーション映画「ズートピア」に登場する「ニック・ワイルド」のすべてがわかるファン必携本『今日もまた、ニック沼。 ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』が登場。

初版限定特典として『ズートピア２』の劇中に登場した「“ニックの名札”風シール」が付いてきます☆

講談社『今日もまた、ニック沼。 ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』

価格：1,980円（税込）

発売日：2026年4月20日（月）※発売日は書店によって異なる場合があります

サイズ：たて188mm×よこ128mm

仕様：フルカラー96ページ カバー付き／上製本

主な収録内容：

『ズートピア』の世界にようこそ！７Keywords of ニック・ワイルドニック語録スペシャルコンテンツ・『ズートピア』前日譚ストーリー「ニック＆フィニックの きょうもひと仕事！」・ニックとジュディをさがせ！・ニック・ワイルド役声優 森川智之さんインタビュー・ニックへの愛を綴ろう♡

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

2026年に10周年を迎えるディズニー・アニメーション映画『ズートピア』に登場する、キツネの詐欺師「ニック・ワイルド」

続編のディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』は世界的ヒットを記録し、「ニック・ワイルド」の魅力にハマる人も後を絶ちません。

「ニック・ワイルド」のひょうひょうとした態度の裏に隠れたやさしさや、繊細な心。

深く惹かれてしまう甘い“沼”を心ゆくまで味わえる、『今日もまた、ニック沼。 ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』が講談社より発売されます☆

初版限定特典「“ニックの名札”風シール」

『今日もまた、ニック沼。 ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』の初版限定特典として「“ニックの名札”風シール」が付いてくることが決定！

特典のシールは、『ズートピア２』のパートナー・セラピーシーンで「ニック・ワイルド」が貼っていた名札を再現したものです。

シールには「ニック・ワイルド」の手書きのサインをそのままデザイン。

映画に登場したアイテムを自分の手で触れられる、ファン垂涎の仕上がりです。

※初版限定特典は、電子書籍には付きません

「ニック・ワイルド」のひょうひょうとした態度の裏に隠れたやさしさや、繊細な心に深く惹かれてしまう、甘い“沼”を心ゆくまで味わえる公式ファンブック。

講談社『今日もまた、ニック沼。 ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』は、全国の書店、Amazonなどで発売されます☆

© Disney

