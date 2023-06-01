リヴァプールは9日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）・ラウンド16ファーストレグのガラタサライ戦に向けた帯同メンバーを発表した。今シーズンのリヴァプールは、不安定な戦いが続いており、リーグ戦では勝ち点を落とす試合を目立っているが、CLでは6勝2敗の成績を収め、リーグフェーズで3位フィニッシュ。決勝トーナメントストレートインを決めた。そしてラウンド16では、奇しくもリーグフェーズ第2節で対戦したガラタサラ