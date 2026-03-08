¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢Àµ¼é¸î¿À¥¢¥ê¥½¥ó¤ò·ç¤¤¤ÆCL¥é¥¦¥ó¥É16Âè1Àï¤Ø¡ÄÆñ½ê¤Ç¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Î¼Ú¤ê¤òÊÖ¤»¤ë¤«
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï9Æü¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Î¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤Àï¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÓÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤¹»î¹ç¤òÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢CL¤Ç¤Ï6¾¡2ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤â¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤È¤ÎºÆÀï¤¬·èÄê¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤¹»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè1Àï¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢9Æü¤ËÂÓÆ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¢¥ê¥½¥ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤º¡£ÀäÂÐÅª¤Ê¼é¸î¿À¤ò·ç¤¤¤ÆÆñ½ê¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¤Ïº£Æü¡Ê9Æü¡Ë¤ÎÄ«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÉÔ²÷´¶¤òÁÊ¤¨¤¿ÌÏÍÍ¡£¸½»þÅÀ¤ÇÉé½ý¤ÎÄøÅÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·Ú½ý¤Ç¤¢¤ë¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¤ÎÉÔºß¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½GK¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥ô¥£¥ê¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ë¤³¤È³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢GK¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¦¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÈGK¥³¡¼¥Í¥ë¡¦¥ß¥¹¥¥¦¥ë¤â¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤òÍî¤È¤¹»î¹ç¤òÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢CL¤Ç¤Ï6¾¡2ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤â¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤È¤ÎºÆÀï¤¬·èÄê¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò´ü¤¹»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¤ÎÉÔºß¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½GK¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥ô¥£¥ê¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ë¤³¤È³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢GK¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¦¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ÈGK¥³¡¼¥Í¥ë¡¦¥ß¥¹¥¥¦¥ë¤â¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£