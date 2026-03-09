高市総理は9日、衆議院・予算委員会に出席し、6日の閣議に小野田経済安保担当大臣が遅刻したことに関し、「閣僚による遅刻は本来あってはならない」と再発をおこさないよう気をつけると話しました。中道改革連合小川淳也 代表「閣僚が閣議に遅刻をしたり、それから委員長が委員会に遅刻をして委員会が流れたりといったような事態が続いています。自民党総裁として、一言檄を飛ばしていただきたい」高市総理「閣僚による遅刻