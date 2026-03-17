劇場やコンサート会場、映画館などにおけるマナー違反やトラブルがSNS上でたびたび話題になっている。【写真】「コート」ふぁっさ〜に「リュック」ゴン！…こんな被害が先日、観劇の座席通路を移動する際のマナーとして「座席の奥の人を通す時は席を立つべき」という投稿が大きな注目を集めた。これに対して、イラストレーターの春原弥生（すのはらやよい）さんが、「それよりやめてほしいのは…」というメッセージと共に、その一