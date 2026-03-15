遅刻や納期遅れを繰り返す部下を前に、「もしかしてADHDなのでは」と指導を諦めかけた経験はないだろうか。本人に迷惑をかけた自覚がないまま問い詰めても、状況は改善しない。重要なのはどこでつまずいているのかを的確に見極めること。先延ばし癖のある社員を変えるコーチング術を解説する。※本稿は、公認心理師の中島美鈴『なぜあの人は時間を守れないのか』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したものです。ADHD疑惑のある社員