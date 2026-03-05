ひろゆきこと実業家の西村博之が3月4日、自身のXを更新。飛行機内でのトイレ占拠騒動について私見を述べ、注目を集めている。「1日、旅行系YouTuberの“ふじわらのみい”がXに投稿した機内動画が物議を醸しました。『ADHDで多動症は10時間フライトに耐えられるのか』という検証企画で、途中から機内トイレにこもって絶叫する様子を自撮りで撮影。通路を歩き回っていたことも明かしていました」（芸能記者）その後、トイレの“