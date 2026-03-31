3月22日、元タレントの坂口杏里が、東京・八王子のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで逮捕され、衝撃を与えた。逮捕後、初めてSNSに姿を見せて心境を語ったが、“ある発言”に厳しい目が注がれている。発端となったのは、28日に投稿されたTikTokの「JUNYAちゃんねる【素人インタビュアーJUNYA】」の動画。全身黒いスウェットで、ややぽっちゃりした坂口が登場し、「今回私が起こした罪によって