6日、永田町では大臣や委員長の遅刻が相次ぎ世間から非難の声が相次いでいる。閣議では小野田紀美経済安全保障担当大臣が5分遅刻。もうひとつは衆議院・文部科学委員会の理事会にて自民党の斎藤洋明委員長が同じく5分ほど遅刻した。 閣議では小野田大臣の遅刻による影響はなかったが、理事会では委員長の遅刻ということで、この日の委員会の開催は見送られてしまった。 遅刻の理由はそれぞれ「予期せぬ事故渋滞に巻き込まれ」と