【モデルプレス＝2026/03/09】歌手の工藤静香が3月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのチーズケーキを公開した。【写真】キムタクの55歳妻「ふっくら膨らんでて美味しそう」2種類のチーズケーキが焼き上がった様子◆工藤静香、手作りのチーズケーキ2種披露工藤は、クッキングシートを敷いたパウンド型が2つ並んだ写真を投稿。それぞれの型には「普通のチーズケーキとコーヒーチーズケーキ」の生地が流し入れられてお