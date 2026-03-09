工藤静香、2種の手作りチーズケーキ公開「ふっくら膨らんでて美味しそう」「コーヒー味が気になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/09】歌手の工藤静香が3月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのチーズケーキを公開した。
【写真】キムタクの55歳妻「ふっくら膨らんでて美味しそう」2種類のチーズケーキが焼き上がった様子
工藤は、クッキングシートを敷いたパウンド型が2つ並んだ写真を投稿。それぞれの型には「普通のチーズケーキとコーヒーチーズケーキ」の生地が流し入れられており、「半分の量で焼く」と説明している。
また、2種類のチーズケーキの焼き上がりの様子を撮影したショート動画も披露。どちらも生地がふっくらと膨らんでおり、表面に綺麗な焼き色のついたふわふわの仕上がりとなっている。
この投稿に、ファンからは「コーヒー味が気になる」「お店のチーズケーキみたい」「ふっくら膨らんでて美味しそう」「レシピ知りたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆工藤静香、手作りのチーズケーキ2種披露
◆工藤静香の投稿に「コーヒー味が気になる」の声
