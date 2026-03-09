松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」を3月10日午前10時から発売します。【画像】やば…うまそ！コチラがごま油×ニンニク×コチュジャンでご飯が進む「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉肉」です！同商品は、韓国の焼肉料理「サムギョプサル」を松屋流の定食メニューにしたもの。しっかり焼き上げた極厚の塩豚カルビ肉は、ほどよくやわらかい食感で、