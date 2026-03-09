“免許不要”で乗れる「“新型”小さな4輪」に大注目！電動パーソナルモビリティの開発・販売を手がけるグラフィットが開発を進めている新型モビリティ「WAKU MOBI（ワクモビ）」。同社は2025年に開催された大阪・関西万博において屋外デモンストレーションを実施し、多くの来場者から熱い視線が注がれました。【画像】超カッコいい！ これが新型「めちゃ小さいクルマ」です！（8枚）この新型ワクモビは、私たちの日常的な移