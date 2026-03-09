“免許不要”で乗れる「“新型”小さな4輪」に大注目！

電動パーソナルモビリティの開発・販売を手がけるグラフィットが開発を進めている新型モビリティ「WAKU MOBI（ワクモビ）」。

同社は2025年に開催された大阪・関西万博において屋外デモンストレーションを実施し、多くの来場者から熱い視線が注がれました。

【画像】超カッコいい！ これが新型「めちゃ小さいクルマ」です！（8枚）

この新型ワクモビは、私たちの日常的な移動手段を大きく変える可能性を秘めています。

新型ワクモビは、2023年7月の法改正によって新設された「特定小型原動機付自転車（特定原付）」という車両区分に属する四輪型のモビリティです。

この区分の特徴は、「16歳以上であれば運転免許証がなくても公道を走行できる」点にあります。

現在、免許不要の手軽なモビリティといえば電動アシスト自転車や二輪の電動キックボードなどが主流ですが、二輪車特有のバランス感覚に不安を覚える人も少なくありません。

グラフィットはそうした「二輪ではまだ不安」という声に応えるべく、四輪と安定した座席を備えたモデルを開発し、自転車一択となっている現状からの脱却を目指しています。

車体は、全長190cm以下×全幅60cm以下というコンパクトなサイズで設計され、狭い路地でも優れた取り回し性能を発揮。

パワートレインには定格出力0.60キロワット以下の電動モーターと、オートマチックトランスミッション機構が組み合わされ、誰でも簡単に運転することが可能です。

デザイン面も非常に個性的です。

フロントに縦並びで配置された丸目のヘッドライトがレトロな雰囲気を醸し出しながら、安定感を強調する角ばったフェンダーやパイプ製のバンパーも組み合わされ、タフで頼もしい外観も兼ね備えています。

屋根を取り付けることも可能となっており、日差しや突然の雨風を簡易的にしのぐことができるなど、日常の足としての実用性が考慮されています。

現在、新型ワクモビは自動車部品大手のアイシンと共同で開発が進められており、免許返納後の高齢者の安全な移動手段や、ラストワンマイルを支えるモビリティとして期待が高まっています。

昨年の万博でのデモでは、未来の自動運転を見据えた遠隔操作機能を取り入れた走行も披露されるなど、次世代システムとしての実証が継続されています。

※ ※ ※

2026年3月現在、新型ワクモビは依然として一般販売へ向けた開発段階にあり、正式な予約受付や販売価格についての発表は行われていません。

しかし、グラフィットの製品に対する注目度は着実に高まっており、同社が展開する他の電動モビリティは、公式オンラインショップをはじめ全国500店舗以上の取扱店で広く販売。

さらに2026年3月からは、ファミリーマートのオンラインストアにおいて人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」とコラボレーションした限定モデル「NFR-01 Lite」が発売されるなど、ブランドの展開を加速させています。

新型ワクモビに関する販売時期や予約などの最新情報は、公式サイトの特設ページにて順次公開されていく予定となっており、高齢化社会の移動課題の解決やエコで手軽な新しいライフスタイルの提案として、これからも早期市販化に多くの期待が寄せられています。