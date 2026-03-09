定年後も継続して働く高年齢者が増加しています。しかし、再雇用時の賃金体系は一律の減額規定を設けている企業が多く、意欲の減退が課題となっています。一方で、定年時以上の報酬を得るケースも存在します。ある男性の事例を見ていきましょう。「あの5年間は何だったのか」……再雇用初日の給与明細に震えた理由中堅メーカーで営業部長を務めていた高橋明宏さん（61歳・仮名）。55歳での役職定年は、会社員人生の中でも大きな転