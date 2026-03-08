OpenAIでロボット工学チームを率いてきたケイトリン・カリノウスキー氏が、同社を退職したことを発表しました。OpenAIがアメリカ国防総省とのAI利用契約に合意したことが、退職の理由であると語っています。OpenAI robotics lead Caitlin Kalinowski quits in response to Pentagon deal | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/03/07/openai-robotics-lead-caitlin-kalinowski-quits-in-response-to-pentagon-deal/カリノウスキ