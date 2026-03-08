静岡県富士市などで10代の少年を誘拐したとして、栃木県に住む30代の女が逮捕されました。 未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、栃木県佐野市に住む無職の女（37）です。 警察によりますと、女は3月1日から5日までの間、富士市や栃木県で、10代の少年が未成年であると知りながら、連れまわして誘拐した疑いが持たれています。 女は富士市で少年を誘い出し、車や電車で移動したとみられています。少年の保護者から出された捜索