昨季限りで現役引退したクレイトン・カーショー氏（38）が27日（日本時間28日）、NBCスポーツの解説者として前日の開幕戦に続いてドジャースタジアムを訪れ、引退後の生活について語った。引退後の生活で1番楽しい点を問われ「引退には自由がある。トレーニングをしたくなければ、しなくてもいい。腕が痛くても関係ない。だから、より多くのことを見たり、あらゆることに時間を費やしたりすることができる」と笑い、その上で「