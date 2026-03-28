「ルーキー竹丸のピッチングも見事でしたが、私はFA加入した松本を勝因に挙げたい」【もっと読む】巨人を警戒、他球団主力が挙げた意外な“キーマン”こういうのは、巨人OBの評論家・橋本清氏である。巨人が3−1で阪神に完勝した27日の開幕戦。6回3安打1失点の好投で球団64年ぶりとなる新人開幕投手の重責を果たしたドラフト1位新人の竹丸和幸（24=鷺宮製作所）の投球もさることながら、「2番・センターで起用された松本剛（32