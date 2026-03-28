三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第56回では「上場ゴール」とやゆされる企業の状態について解説する。証券市場の鐘は「命を懸けた戦いのゴング」舞台はIPO（新規上場）の準備中だった前回から一気に1年半が経過する。自ら立ち上げたアパレル企業・T-BOX（旧社名のハナオカから、店舗と同名の「T-BOX」