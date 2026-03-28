箱根町の箱根園地に設置されたスマートごみ箱のお披露目式＝３月２４日オーバーツーリズム対策の一環として、小田急箱根は通常の約５倍のごみを収容できるスマートごみ箱５台を神奈川県箱根町に寄贈した。年間の入込観光客数が２千万人を超える箱根町では、町内５カ所に観光客向けのごみ箱を設置しているが、連休明けなどにはごみ箱が満杯となり、周辺にごみが散乱するケースが課題となっていた。スマートごみ箱は、ごみを内部