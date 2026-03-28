日本代表は３月28日、敵地グラスゴーでスコットランド代表と国際親善試合を戦う。27日、その会場となるハムデン・パークに隣接する練習場で行われたスコットランド代表の練習を取材しようと入口付近で待っていると、あたりが騒然となった。この一戦を解説するために現地を訪れていた、元日本代表の10番・中村俊輔氏が登場したのだ。周知の通り、同氏はスコットランドの名門セルティックで活躍した、同クラブのスーパーレジ