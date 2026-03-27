独占配信は裏目に出たようだ。２５日（日本時間２６日）にサンフランシスコで開催されたメジャー開幕ジャイアンツ―ヤンキース戦は、米動画配信大手の「ネットフリックス」が独占ライブ配信した。米メディア「スポーツキーダ」は２６日（同２７日）、「ネットフリックスは二度とＭＬＢの放送に手を出すな開幕戦での惨状を受け、ファンが非難」との記事を配信した。日本国内向けのＷＢＣ中継を独占配信したネットフリックス