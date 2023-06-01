イタリア代表は、２６日に行われた北中米Ｗ杯欧州予選プレーオフＢ組準決勝で北アイルランドに２―０で勝ち、３大会ぶりの本大会出場に王手をかけた。同じく決勝進出したのはボスニア・ヘルツェゴビナ。ウェールズとの準決勝で１―１のまま突入したＰＫ戦を制して決勝進出を決めたが、イタリアメディア「ラツィオ・プレス」などによると、この時、一部選手が喜ぶようなしぐさを見せていたという。Ｘ（旧ツイッター）では、その