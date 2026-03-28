国際親善試合が27日に行われ、スイス代表とドイツ代表が対戦した。スイスとドイツは共にFIFAワールドカップ2026欧州予選をグループ首位で終え、本大会出場を果たした。両チームともに6月の開幕に向け、この国際親善試合で強化と調整を図った。試合は17分、スイスが中盤でボールを奪うと、グラニト・ジャカが左サイドへサイドチェンジ。このボールを受け取ったダン・エンドイェがカットインからシュート。左足で放ったシュー