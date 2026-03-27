心づくしの手料理は嬉しいもの。多くの男性は、女性の手料理を喜びます。でも、作る料理によっては、さらに男心をキュンとさせることもできるようです。そこで今回は、スゴレン男性読者へのアンケートを参考に「男性からの好感度がアップする手料理」をご紹介します。【１】あり合わせで作ってくれると嬉しい「酒のつまみ」「彼女にお酒のつまみを作ってもらうなんて、新婚みたい（笑）」（２０代男性）というように、いい奥さんっ