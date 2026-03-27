東京・池袋の商業施設で女性が元交際相手の男に殺害された事件で、この事件の前に手紙などが入った紙袋が女性の自宅玄関に置かれていたことがわかりました。【映像】事件当時の現場の様子廣川大起容疑者（26）は、豊島区にある「ポケモンセンター」で、アルバイト店員の春川萌衣さん（21）を殺害した疑いがもたれています。廣川容疑者は、事件後に自ら首を切って死亡しました。春川さんは廣川容疑者からつきまとい行為を受け