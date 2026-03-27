静岡県警本部静岡県御殿場市のフィリピンパブで18歳未満の自身の娘をホステスとして働かせたとして、県警が風営法違反（年少者使用）の疑いで、30代の女を書類送検したことが27日、捜査関係者への取材で分かった。18日付。起訴を求める厳重処分の意見を付けたという。捜査関係者によると、書類送検容疑は2025年5月〜26年2月ごろ、自身が経営する御殿場市の飲食店で、少女（17）に複数回、客の接待をさせた疑い。女は容疑を認