豊川用水の水がめ宇連ダムは、貯水率0％の状態が続いていて27日、水道30％、農業・工業用水で50％に節水が強化されました。 【写真を見る】【速報】水不足続く豊川用水 静岡･佐久間ダムからの緊急導水が決定 これを受け、さきほど天竜川水系で静岡県にある佐久間ダムからの緊急導水が決まりました。 佐久間ダムは貯水率が40%あり、長さ14.2キロの導水路を利用して緊急使用します。 この「佐久間導水」は本来、夏場の5月から9月