Ｆ１日本グランプリ（ＧＰ、決勝２９日）の公式会見でレッドブルのマックス・フェルスタッペンから「出ていけ！」と激怒された英紙「ガーディアン」のジャイルズ・リチャーズ記者が猛反論を展開した。フェルスタッペンは２６日の会見で、リチャーズ記者を指さして「出て行け！」と繰り返し、退出させた後に話し始めた。まさかの騒動が大きな波紋を呼ぶ中で、リチャーズ記者が同紙上で反論を展開した。「昨シーズン末に私がし