’24年7月に東京都新宿区内の駐車場に停車していたロケバス内で、20代女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつ等の罪に問われているお笑いトリオ・元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）。3月1日に初公判、17日に2回目の公判が行われ、斉藤被告は「私の行為に同意してくれていると思った」と起訴内容を否認。無罪を主張しているが、被害女性の証言に衝撃が広がっている。「被害女性は2回目の公判にビデオリ