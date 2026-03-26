【モデルプレス＝2026/03/26】歌手の浜崎あゆみが3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。約2年半ぶりにコンビニエンスストアを訪れた様子を公開した。【写真】47歳歌姫「背中に哀愁が漂ってる」2年半ぶりのコンビニで困惑する姿◆浜崎あゆみ、約2年半ぶりにコンビニへ浜崎は「通しリハーサル1日目終了しました。近くのコンビニへ意気揚々と入ったものの、勝手が分からず立ち尽くしています」というコメントとともに、コンビ