実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が23日に公式X（旧ツイッター）を更新し、少子化の加速に驚いたとつづった。ひろゆき氏は、オリジナルTシャツ販売の「UP-T」とのコラボ商品をリリース。「40枚以上のクラスTシャツ注文でひろゆきからのビデオレターが届く」というキャンペーンを展開していたが、同社の公式Xで「本日、40枚以上の条件を『30枚以上』に変更させて頂きました」と報告が。「ひろゆきさんとUP-Tスタッフ間で